Merck Aktie
|113,65EUR
|1,20EUR
|1,07%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag von 154 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Matthew Weston reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Chemiekonzern. Die neuen mittelfristigen Ziele der Darmstädter stützten aber die Prognosen./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112,75 €
|
Abst. Kursziel*:
33,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags fester (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
17.10.25