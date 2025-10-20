ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag von 154 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Matthew Weston reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Chemiekonzern. Die neuen mittelfristigen Ziele der Darmstädter stützten aber die Prognosen./ajx/tih



