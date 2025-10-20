Merck Aktie

113,65EUR 1,20EUR 1,07%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

20.10.2025 15:15:24

Merck Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag von 154 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Matthew Weston reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Chemiekonzern. Die neuen mittelfristigen Ziele der Darmstädter stützten aber die Prognosen./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112,75 € 		Abst. Kursziel*:
33,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
113,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

