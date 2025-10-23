Merck Aktie

114,10EUR -0,55EUR -0,48%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

23.10.2025 08:57:01

Merck Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 133 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter hätten sich auf ihrem Kapitalmarkttag etwas realistischere, konservative Ziele für 2026 und mittelfristig gesteckt, schrieb Falko Friedrichs am Donnerstag in einem Kommentar. Die operative Dynamik sollte anziehen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114,95 € 		Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

