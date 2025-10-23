FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 133 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter hätten sich auf ihrem Kapitalmarkttag etwas realistischere, konservative Ziele für 2026 und mittelfristig gesteckt, schrieb Falko Friedrichs am Donnerstag in einem Kommentar. Die operative Dynamik sollte anziehen./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.