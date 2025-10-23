Merck Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 133 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter hätten sich auf ihrem Kapitalmarkttag etwas realistischere, konservative Ziele für 2026 und mittelfristig gesteckt, schrieb Falko Friedrichs am Donnerstag in einem Kommentar. Die operative Dynamik sollte anziehen./ajx/ck
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
127,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114,95 €
|
Abst. Kursziel*:
10,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
