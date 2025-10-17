Merck Aktie

111,65EUR 0,70EUR 0,63%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

17.10.2025 13:05:01

Merck Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das neue Management des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe sein Vertrauen in mittelfristig profitables Wachstum bekräftigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei es allerdings in Bezug auf die Sparten Life Science und Pharma vorsichtiger als am Markt bislang erwartet./rob/ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
111,80 € 		Abst. Kursziel*:
23,43%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
111,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

