DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Volkswagen (VW) vz gewesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Volkswagen (VW) vz-Papier bei 84,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 118,287 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 95,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 320,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,20 Prozent gestiegen.

Volkswagen (VW) vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,02 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at