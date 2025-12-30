DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Volkswagen (VW) vz-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie betrug an diesem Tag 133,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,748 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 77,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 103,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,95 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Volkswagen (VW) vz zuletzt 51,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

