Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Performance unter der Lupe
|
17.09.2025 10:04:17
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 57,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,754 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2025 auf 51,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,97 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,03 Prozent verringert.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|51,03
|-0,53%
