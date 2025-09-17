Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Performance unter der Lupe 17.09.2025 10:04:17

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 57,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,754 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2025 auf 51,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,97 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,03 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09.09.25 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Mercedes-Benz Group Outperform RBC Capital Markets
05.08.25 Mercedes-Benz Group Halten DZ BANK
31.07.25 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 51,03 -0,53%

