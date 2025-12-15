Siemens Energy Aktie

Index-Performance im Fokus 15.12.2025 09:29:05

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Am Montag geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 5 738,37 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 724,16 Zählern und damit 0,060 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 720,71 Punkte).

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 724,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 745,54 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 693,77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 4 967,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,68 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 120,45 EUR), Eni (+ 1,28 Prozent auf 16,16 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,91 EUR), BMW (+ 0,83 Prozent auf 96,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,78 Prozent auf 62,17 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), Infineon (-0,51 Prozent auf 36,11 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,77 EUR), UniCredit (+ 0,00 Prozent auf 67,95 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 214,70 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 246 581 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 358,647 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
04.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 924,70 0,31% ASML NV
BMW AG 96,72 0,60% BMW AG
BNP Paribas S.A. 79,00 0,68% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 31,81 0,32% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 214,80 0,00% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,74 -0,04% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 16,04 0,43% Eni S.p.A.
Infineon AG 36,08 -0,54% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,75 1,45% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 61,57 0,07% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,51 0,62% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 572,00 -2,87% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 120,15 0,75% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 68,12 0,56% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 748,88 0,49%

