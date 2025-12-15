Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Fokus
|
15.12.2025 09:29:05
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus
Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 5 738,37 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 724,16 Zählern und damit 0,060 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 720,71 Punkte).
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 724,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 745,54 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 693,77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 4 967,95 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,68 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 120,45 EUR), Eni (+ 1,28 Prozent auf 16,16 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,91 EUR), BMW (+ 0,83 Prozent auf 96,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,78 Prozent auf 62,17 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), Infineon (-0,51 Prozent auf 36,11 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,77 EUR), UniCredit (+ 0,00 Prozent auf 67,95 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 214,70 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 246 581 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 358,647 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|924,70
|0,31%
|BMW AG
|96,72
|0,60%
|BNP Paribas S.A.
|79,00
|0,68%
|Deutsche Bank AG
|31,81
|0,32%
|Deutsche Börse AG
|214,80
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|26,74
|-0,04%
|Eni S.p.A.
|16,04
|0,43%
|Infineon AG
|36,08
|-0,54%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,75
|1,45%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,57
|0,07%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,51
|0,62%
|Rheinmetall AG
|1 572,00
|-2,87%
|Siemens Energy AG
|120,15
|0,75%
|UniCredit S.p.A.
|68,12
|0,56%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 748,88
|0,49%