Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Am Montag geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 5 738,37 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 724,16 Zählern und damit 0,060 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 720,71 Punkte).

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 724,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 745,54 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 693,77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 4 967,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,68 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 120,45 EUR), Eni (+ 1,28 Prozent auf 16,16 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,91 EUR), BMW (+ 0,83 Prozent auf 96,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,78 Prozent auf 62,17 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), Infineon (-0,51 Prozent auf 36,11 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,77 EUR), UniCredit (+ 0,00 Prozent auf 67,95 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 214,70 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 246 581 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 358,647 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

