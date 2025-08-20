DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Am 20.08.2022 wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 58,09 EUR. Bei einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,147 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 326,91 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 19.08.2025 auf 54,18 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,73 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 50,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at