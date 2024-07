DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der DAX zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent schwächer bei 18 524,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,803 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,024 Prozent tiefer bei 18 586,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 590,89 Punkten am Vortag.

Bei 18 586,42 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 448,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 18 002,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der DAX 17 766,23 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Wert von 16 105,07 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 10,47 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 3,33 Prozent auf 14,90 EUR), Fresenius SE (+ 2,57 Prozent auf 29,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,63 Prozent auf 102,80 EUR), Merck (+ 1,48 Prozent auf 154,00 EUR) und Sartorius vz (+ 1,17 Prozent auf 242,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche (-4,70 Prozent auf 71,76 EUR), Hannover Rück (-2,34 Prozent auf 233,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 456,40 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 35,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 63,55 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 848 372 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

