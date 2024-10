DAX aktuell: DAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,29 Prozent auf 19 429,11 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,842 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 19 409,69 Punkte an der Kurstafel, nach 19 373,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 19 401,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 429,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der DAX 18 699,40 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der DAX auf 18 748,18 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 15 186,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 15,86 Prozent aufwärts. Bei 19 491,93 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 483,30 EUR), adidas (+ 2,05 Prozent auf 238,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 288,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,37 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,69 Prozent auf 37,90 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen BASF (-1,06 Prozent auf 46,74 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,42 Prozent auf 132,34 EUR), Continental (-0,40 Prozent auf 59,76 EUR), Siemens (-0,33 Prozent auf 185,22 EUR) und Allianz (-0,27 Prozent auf 296,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 251 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,332 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

