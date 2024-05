DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent leichter bei 18 625,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,817 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,020 Prozent leichter bei 18 687,60 Punkten in den Handel, nach 18 691,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 515,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 687,60 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,452 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wurde der DAX mit 18 088,70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der DAX auf 17 419,33 Punkte taxiert. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.05.2023, den Stand von 15 842,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,15 Prozent auf 23,75 EUR), Fresenius SE (+ 1,20 Prozent auf 28,70 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,08 Prozent auf 48,59 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,78 Prozent auf 38,92 EUR) und Daimler Truck (+ 0,67 Prozent auf 39,25 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-4,20 Prozent auf 251,20 EUR), Brenntag SE (-3,75 Prozent auf 64,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,69 Prozent auf 27,93 EUR), Bayer (-1,16 Prozent auf 27,27 EUR) und Merck (-1,04 Prozent auf 167,30 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 303 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 209,307 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at