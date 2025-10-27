Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Performance im Blick
|
27.10.2025 10:04:55
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Daimler Truck-Anteile an diesem Tag bei 27,07 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,941 Anteilen. Die gehaltenen Daimler Truck-Anteile wären am 24.10.2025 1 308,83 EUR wert, da der Schlussstand 35,43 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,88 Prozent vermehrt.
Daimler Truck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,69 Mrd. Euro gelistet. Das Daimler Truck-IPO fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Papiers auf 28,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|ROUNDUP 2: Vergleich mit Spitzenverdiener? - Urteil stärkt Frauenrechte (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ROUNDUP: Vergleich mit Spitzenverdiener? - Urteil stärkt Frauenrechte (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Grundsatzurteil legt Messlatte für Lohngerechtigkeit fest (dpa-AFX)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|35,03
|0,63%