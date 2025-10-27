Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

27.10.2025 10:04:55

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Daimler Truck-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Daimler Truck-Anteile an diesem Tag bei 27,07 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,941 Anteilen. Die gehaltenen Daimler Truck-Anteile wären am 24.10.2025 1 308,83 EUR wert, da der Schlussstand 35,43 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,88 Prozent vermehrt.

Daimler Truck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,69 Mrd. Euro gelistet. Das Daimler Truck-IPO fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Papiers auf 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daimler Trucks

27.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
