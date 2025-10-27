Daimler Truck Aktie

Aktie im Blick 27.10.2025 10:58:47

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Bernstein Research-Analyst Chad Dillard hat eine ausführliche Untersuchung des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:42 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 35,09 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 14,51 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 69 859 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 0,0 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Daimler Truck AG

20.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX leichter -- DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt steckt am Montag moderate Verluste ein, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

