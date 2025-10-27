Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
27.10.2025 10:58:47
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen.
Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:42 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 35,09 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 14,51 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 69 859 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 0,0 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
