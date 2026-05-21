PetroChina Aktie

PetroChina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8

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21.05.2026 04:01:55

Deep under China’s coal basins, PetroChina is unlocking gas from rocks

The push to develop coal rock gas is part of Beijing’s widening effort to diversify its energy mix and reduce reliance on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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