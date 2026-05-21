PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
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21.05.2026 04:01:55
Deep under China’s coal basins, PetroChina is unlocking gas from rocks
The push to develop coal rock gas is part of Beijing’s widening effort to diversify its energy mix and reduce reliance on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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