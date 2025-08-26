Dermapharm-Aktie schwächelt: Warburg Research bestätigt Einstufung

Nach Vorlage der Quartalszahlen hält Warburg Research an der Einstufung "Hold" für Dermapharm fest, die Aktie steht unter Druck.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen.

Zwischenzeitlich steht die Aktie via XETRA 1,49 Prozent tiefer bei 33,10 Euro.

26.08.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

