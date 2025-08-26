Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|Analysten-Meinung
|
26.08.2025 11:44:39
Dermapharm-Aktie schwächelt: Warburg Research bestätigt Einstufung
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen.
Zwischenzeitlich steht die Aktie via XETRA 1,49 Prozent tiefer bei 33,10 Euro.
/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dermapharm Holding SE