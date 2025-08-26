Dermapharm Aktie
|33,00EUR
|-0,55EUR
|-1,64%
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
26.08.2025 09:53:31
Dermapharm Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,75 €
|
Abst. Kursziel*:
21,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,24%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
