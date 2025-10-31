Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,57 Prozent tiefer bei 16 760,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84,047 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,060 Prozent höher bei 16 866,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 855,85 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 758,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 16 871,92 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 3,82 Prozent zurück. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag imSeptember, dem 30.09.2025, den Wert von 16 933,11 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der SDAX 17 541,95 Punkte auf. Der SDAX lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 13 362,70 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,69 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 3,98 Prozent auf 23,50 EUR), ProCredit (+ 1,85 Prozent auf 7,70 EUR), Vossloh (+ 1,53 Prozent auf 79,50 EUR), Amadeus Fire (+ 1,35 Prozent auf 52,70 EUR) und Dermapharm (+ 0,59 Prozent auf 34,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Verve Group (-5,05 Prozent auf 2,07 EUR), SMA Solar (-3,49 Prozent auf 25,96 EUR), Siltronic (-2,76 Prozent auf 54,65 EUR), 1&1 (-2,06 Prozent auf 21,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 81,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Verve Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 436 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,652 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at