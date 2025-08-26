Dermapharm Aktie
|33,80EUR
|0,25EUR
|0,75%
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Bestätigte Eckdaten und Jahresziele des Arzneimittelherstellers sprächen für anziehende Gewinne im zweiten Halbjahr, schrieb Fabian Piasta am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,75 €
|
Abst. Kursziel*:
45,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,97%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-