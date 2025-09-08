Dermapharm Aktie
|33,00EUR
|0,25EUR
|0,76%
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des Ergebnisziels, schrieb Fabian Piasta am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Mit Blick auf die umsatzschwache Tochter Arkopharma herrsche aber weiter Zurückhaltung./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,00 €
|
Abst. Kursziel*:
3,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,03%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Analysen zu Dermapharm Holding SEmehr Analysen
|12:50
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
