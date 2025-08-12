Dermapharm Aktie

32,15EUR -0,35EUR -1,08%
Dermapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

12.08.2025 11:31:46

Dermapharm Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten habe sich im ersten Halbjahr stabil entwickelt, schrieb Christian Ehmann in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Markenpharmazeutika hätten ein starkes organisches Wachstum gezeigt, vor allem solche gegen Allergien./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,20 € 		Abst. Kursziel*:
27,33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,53%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

