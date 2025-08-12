HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten habe sich im ersten Halbjahr stabil entwickelt, schrieb Christian Ehmann in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Markenpharmazeutika hätten ein starkes organisches Wachstum gezeigt, vor allem solche gegen Allergien./rob/bek/edh



