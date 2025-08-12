Dermapharm Aktie
|32,15EUR
|-0,35EUR
|-1,08%
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten habe sich im ersten Halbjahr stabil entwickelt, schrieb Christian Ehmann in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Markenpharmazeutika hätten ein starkes organisches Wachstum gezeigt, vor allem solche gegen Allergien./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,20 €
|
Abst. Kursziel*:
27,33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,53%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SEmehr Nachrichten
|
07:30
|EQS-News: Dermapharm Holding SE remains on projected growth trajectory in Q2 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Planmäßige Entwicklung der Dermapharm Holding SE im zweiten Quartal 2025 fortgesetzt (EQS Group)
|
06.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.at)
|
04.07.25
|EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Wilhelm Beier, buy (EQS Group)
|
04.07.25
|EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Wilhelm Beier, Kauf (EQS Group)
|
01.07.25
|EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)