Deutsche Bank AG: Brenntag SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach gekappten Geschäftszielen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das zugleich veröffentlichte operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers im zweiten Quartal liege um gut sieben Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Rückgang auch im Vergleich zum Vorquartal stehe der sonst üblichen Saisonalität entgegen.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:21 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 55,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 35,87 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124 712 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2025 um 1,1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 vorlegen.

