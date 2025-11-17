Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

17.11.2025 23:20:21
Deutsche Bank joins Barclays, Apollo targeting energy transition deals
Transition is supposed to convey the notion of transforming an asset to green from brownWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
