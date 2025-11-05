Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Performance im Blick 05.11.2025 10:05:10

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barclays-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,09 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Barclays-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,627 Barclays-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Barclays eine Marktkapitalisierung von 56,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
