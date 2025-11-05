FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barclays-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,09 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Barclays-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,627 Barclays-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372,28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Barclays eine Marktkapitalisierung von 56,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at