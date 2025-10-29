Barclays Aktie

Profitable Barclays-Investition? 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Barclays-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Barclays-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,46 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 828,735 Barclays-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4,04 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 618,82 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176,19 Prozent angezogen.

Barclays markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

