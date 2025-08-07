DEUTZ Aktie

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

Wachstumskurs 07.08.2025 12:13:38

DEUTZ-Aktie steigt deutlich: DEUTZ wächst kräftig - Jahresziele im Blick

DEUTZ-Aktie steigt deutlich: DEUTZ wächst kräftig - Jahresziele im Blick

Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet.

Konzernchef Sebastian Schulte sieht den SDAX-Konzern dank der anziehenden Bestellungen, strategischer Zukäufe, neuer Motoren und einer steigenden Nachfrage rund um die Aufrüstung in Deutschland und Europa auch weiter auf gutem Weg. Das eingeleitete Sparprogramm zeige bereits Wirkung, hieß es am Donnerstag von den Kölnern. Die Anleger ließen die in diesem Jahr bereits stark gelaufene Aktie weiter kräftig steigen.

Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast ein Viertel auf 518 Millionen Euro nach oben. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu.

Die Anlegerfantasie beim Motorenhersteller kommt vor allem von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben in den Nato-Ländern. DEUTZ hat hier eine eigene Geschäftseinheit gegründet, Produkte des Konzerns kommen etwa in Panzern und sonstigen Militärfahrzeugen zum Einsatz, auch in der Energieversorgung von Flugabwehrsystemen werden DEUTZ-Aggregate genutzt. Unter anderem kooperieren die Kölner mit dem Panzer-Getriebehersteller RENK.

DEUTZ stellt unter anderem Diesel-, Gas-, Benzin-, Wasserstoff- und Elektromotoren her. Das Unternehmen hat Kunden bei Herstellern von Land- und Baumaschinen sowie im Nutzfahrzeugbereich. Daher sorgen auch die geplanten Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur in Deutschland für Kursfantasie; sowie die vagen Hoffnungen auf ein mögliches Ende der Kämpfe in der Ukraine, nachdem der Kreml ein bevorstehendes Treffen des russischen Staatschefs Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt hatte.

DEUTZ-Aktien schnellen auf HOCH seit sechs Jahren

Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers DEUTZ in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 Prozent allein seit Jahresbeginn. Die Papiere zählen damit 2025 zu den Spitzenwerten im SDAX der kleineren Börsentitel. Nun notiert die DEUTZ-Aktie via XETRA zeitweise noch 14 Prozent im Plus bei 8,59 Euro.

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich DEUTZwiderstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert.

/men/jha/

KÖLN (dpa-AFX)

DEUTZ AG

