DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
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29.11.2026 21:58:41
DexCom: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, DexCom (NASDAQ:DXCM) announced an 11% year-over-year revenue increase to $1.34 billion, supported by expanding market share in the United States and near-record global new patient starts. Investors evaluating long-term value must look beyond short-term reimbursement shifts to focus on expanding clinical adoption and manufacturing scale. Three things management said stand out.
Publishing the CONNECT study results in a major medical journal validates the effectiveness of continuous glucose monitors, devices that track blood sugar in real time, for people with type 2 diabetes who do not use insulin. This clinical proof supports expected coverage expansion decisions from the Centers for Medicare & Medicaid Services, the federal agency administering Medicare.
Loss of preferred status with one pharmacy benefit manager, a company that manages prescription drug benefits, affects a minor portion of revenue. DexCom is launching DexCom Direct, a service helping patients transition coverage to medical benefits through durable medical equipment channels, preserving customer access while capturing higher non-preferred pricing.
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