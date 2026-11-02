Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
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02.11.2026 22:15:24
Diamondback Energy, Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Diamondback Energy, Inc. (FANG) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.603 billion, or $5.69 per share. This compares with $1.018 billion, or $3.51 per share, last year.
Excluding items, Diamondback Energy, Inc. reported adjusted earnings of $1.649 billion or $5.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 38.4% to $5.431 billion from $3.924 billion last year.
Diamondback Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.603 Bln. vs. $1.018 Bln. last year. -EPS: $5.69 vs. $3.51 last year. -Revenue: $5.431 Bln vs. $3.924 Bln last year.
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