Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.06.2026 16:31:43
Did SpaceX Stock Deserve to Drop Today?
When Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock IPO'ed last week, it was both literally and figuratively historic. Literally, because SpaceX's IPO was the world's biggest-ever IPO. Figuratively, because literally everyone on Wall Street wanted a piece of it.SpaceX stock climbed for three days (including IPO day) before retreating 9.3% Wednesday. SpaceX stock is down another 6.5% in Thursday trading -- but should it be?Image source: SpaceX.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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