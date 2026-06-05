Tesla Aktie
|358,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 475,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 418,45
|
Abst. Kursziel*:
13,51%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 418,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|357,85
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Remy Cointreau Sell
|UBS AG
|04.06.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|03.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets