Tesla Aktie
|335,95EUR
|0,65EUR
|0,19%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Während der E-Autobauer massiv in den humanoiden Allzweckroboter Optimus und den Hochlauf des Cybertruck investiere, seien die kurzfristig wichtigsten Kurstreiber der Fahrzeugabsatz, die weltweiten Zulassungen für autonomes Fahren sowie die Beseitigung von Engpässen beim Ausbau des Robotaxi-Geschäfts in den USA, schrieb Rajat Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 475,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 381,61
|
Abst. Kursziel*:
24,47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 381,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,47%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
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|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|338,30
|0,89%
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|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:52
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08:17
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:48
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
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|Bernstein Research
|23.06.26
|AIR France-KLM Market-Perform
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|23.06.26
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