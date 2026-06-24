Tesla Aktie

335,95EUR 0,65EUR 0,19%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.06.2026 12:45:53

Tesla Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Während der E-Autobauer massiv in den humanoiden Allzweckroboter Optimus und den Hochlauf des Cybertruck investiere, seien die kurzfristig wichtigsten Kurstreiber der Fahrzeugabsatz, die weltweiten Zulassungen für autonomes Fahren sowie die Beseitigung von Engpässen beim Ausbau des Robotaxi-Geschäfts in den USA, schrieb Rajat Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 381,61 		Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 381,61 		Abst. Kursziel aktuell:
24,47%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:45 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Tesla Neutral UBS AG
22.06.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 338,30 0,89% Tesla

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14:31 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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13:04 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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11:08 Nike Outperform Bernstein Research
11:05 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:03 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:53 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08:52 Diageo Buy Deutsche Bank AG
08:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:37 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
08:22 Basler Hold Warburg Research
08:17 1&1 Overweight Barclays Capital
08:16 United Internet Overweight Barclays Capital
08:13 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:37 Unilever Outperform Bernstein Research
07:37 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07:29 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:29 Danone Outperform Bernstein Research
07:28 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07:28 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07:23 Delivery Hero Buy UBS AG
06:48 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
06:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:33 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
23.06.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 RWE Kaufen DZ BANK
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
23.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
23.06.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
23.06.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
23.06.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
23.06.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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