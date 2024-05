Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 3 408,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 515,221 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,036 Prozent leichter bei 3 396,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 397,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 396,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 408,80 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der TecDAX mit 3 326,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 386,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 230,16 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,51 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 9,19 Prozent auf 79,00 EUR), Nordex (+ 7,44 Prozent auf 15,60 EUR), CANCOM SE (+ 2,30 Prozent auf 30,20 EUR), SMA Solar (+ 1,59 Prozent auf 48,46 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,36 Prozent auf 48,55 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,53 Prozent auf 38,56 EUR), Siltronic (-1,35 Prozent auf 73,00 EUR), MorphoSys (-0,37 Prozent auf 67,10 EUR), SAP SE (-0,34 Prozent auf 176,08 EUR) und JENOPTIK (-0,30 Prozent auf 26,78 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 331 242 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at