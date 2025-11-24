Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Kursentwicklung im Fokus
|
24.11.2025 09:29:31
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus
Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,84 Prozent aufwärts auf 3 437,81 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 544,672 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,558 Prozent stärker bei 3 428,26 Punkten in den Handel, nach 3 409,22 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 428,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 450,40 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Der TecDAX wies vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 3 727,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 779,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 370,04 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,035 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.
Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 4,23 Prozent auf 25,12 EUR), AIXTRON SE (+ 4,11 Prozent auf 16,99 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), Nemetschek SE (+ 2,17 Prozent auf 91,65 EUR) und SMA Solar (+ 1,88 Prozent auf 32,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-3,24 Prozent auf 70,15 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), freenet (-0,36 Prozent auf 27,32 EUR), Bechtle (+ 0,05 Prozent auf 38,40 EUR) und Drägerwerk (+ 0,15 Prozent auf 68,40 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 273 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
