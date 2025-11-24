Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 24.11.2025 09:29:31

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,84 Prozent aufwärts auf 3 437,81 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 544,672 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,558 Prozent stärker bei 3 428,26 Punkten in den Handel, nach 3 409,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 428,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 450,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 3 727,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 779,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 370,04 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,035 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 4,23 Prozent auf 25,12 EUR), AIXTRON SE (+ 4,11 Prozent auf 16,99 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), Nemetschek SE (+ 2,17 Prozent auf 91,65 EUR) und SMA Solar (+ 1,88 Prozent auf 32,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-3,24 Prozent auf 70,15 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), freenet (-0,36 Prozent auf 27,32 EUR), Bechtle (+ 0,05 Prozent auf 38,40 EUR) und Drägerwerk (+ 0,15 Prozent auf 68,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 273 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen

13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 AIXTRON Overweight Barclays Capital
04.11.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AIXTRON Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 16,93 3,61% AIXTRON SE
Bechtle AG 38,60 0,57% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 27,52 -0,29% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 69,10 1,32% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 27,54 0,29% freenet AG
HENSOLDT 70,20 -2,23% HENSOLDT
Infineon AG 32,34 1,08% Infineon AG
Nemetschek SE 93,60 3,83% Nemetschek SE
SAP SE 207,95 1,02% SAP SE
Siemens Healthineers AG 42,02 1,18% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 32,24 -0,25% SMA Solar AG
TeamViewer 5,54 2,50% TeamViewer
United Internet AG 24,98 2,29% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 452,22 1,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen