3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Profitabler 3i-Einstieg?
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3i von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3i-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,60 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,322 3i-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 884,15 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 11,58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für 3i eine Börsenbewertung in Höhe von 32,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
