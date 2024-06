Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Minus

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,26 Prozent leichter bei 8 259,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,560 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 281,55 Punkten, nach 8 281,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 248,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 294,24 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 8 317,59 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2024, den Wert von 7 917,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der FTSE 100 7 461,87 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,97 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 2,14 Prozent auf 26,24 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,64 Prozent auf 148,40 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,59 Prozent auf 43,36 EUR), Sage (+ 0,94 Prozent auf 10,77 GBP) und National Grid (+ 0,92 Prozent auf 8,97 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-6,43 Prozent auf 2,92 GBP), Burberry (-3,61 Prozent auf 9,81 GBP), ConvaTec (-3,56 Prozent auf 2,33 GBP), BT Group (-3,27 Prozent auf 1,40 GBP) und Rolls-Royce (-3,09 Prozent auf 4,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 26 123 074 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 228,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

