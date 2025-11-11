Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Beim STOXX 50 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 4 817,64 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,178 Prozent höher bei 4 789,82 Punkten, nach 4 781,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 789,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 817,64 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 701,04 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 4 482,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 335,09 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 11,04 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 2,27 Prozent auf 134,23 GBP), BAT (+ 2,19 Prozent auf 42,55 GBP), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 161,10 CHF), GSK (+ 1,35 Prozent auf 17,96 GBP) und Roche (+ 1,15 Prozent auf 282,10 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,98 Prozent auf 533,60 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 765,00 EUR), Allianz (-0,06 Prozent auf 356,60 EUR), Enel (+ 0,02 Prozent auf 8,89 EUR) und UBS (+ 0,26 Prozent auf 30,92 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 875 443 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 337,523 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at