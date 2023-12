Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,06 Prozent tiefer bei 36 384,78 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,113 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,414 Prozent auf 36 254,33 Punkte an der Kurstafel, nach 36 404,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 36 459,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 36 373,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, stand der Dow Jones bei 34 283,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, notierte der Dow Jones bei 34 645,99 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 34 005,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,80 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 36 459,69 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 0,93 Prozent auf 274,67 USD), Nike (+ 0,58 Prozent auf 119,30 USD), Honeywell (+ 0,54 Prozent auf 201,48 USD), Home Depot (+ 0,43 Prozent auf 332,75 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,40 Prozent auf 159,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-1,70 Prozent auf 22,61 USD), Chevron (-1,62 Prozent auf 142,01 USD), Intel (-1,15 Prozent auf 44,03 USD), Dow (-1,11 Prozent auf 50,71 USD) und Verizon (-0,72 Prozent auf 37,40 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 476 402 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,824 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at