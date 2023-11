Dienstagshandel in Wien: ATX fällt am Nachmittag zurück

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,63 Prozent auf 3 147,65 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 109,561 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 3 197,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 199,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 198,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 147,61 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 3 119,98 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, bei 3 206,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, lag der ATX-Kurs bei 3 139,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0,382 Prozent zurück. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 1,49 Prozent auf 27,24 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,15 Prozent auf 6,76 EUR), Raiffeisen (+ 0,07 Prozent auf 14,99 EUR) und UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,69 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-5,37 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (-4,10 Prozent auf 81,95 EUR), OMV (-3,78 Prozent auf 40,74 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,76 Prozent auf 47,60 EUR) und Andritz (-1,53 Prozent auf 46,46 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 242 211 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,391 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,59 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at