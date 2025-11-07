Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Kursverlauf 07.11.2025 15:59:18

Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab

Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab

Der ATX Prime gibt derzeit nach.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent leichter bei 2 355,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 369,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 352,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 391,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 350,94 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 2 328,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1 775,38 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 28,99 Prozent nach oben. Bei 2 428,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 67,00 Prozent auf 3,34 EUR), voestalpine (+ 2,95 Prozent auf 32,06 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 12,92 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,26 Prozent auf 19,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-7,13 Prozent auf 28,00 EUR), Lenzing (-5,68 Prozent auf 21,60 EUR), Frequentis (-4,23 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (-2,03 Prozent auf 67,70 EUR) und Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 264 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

30.10.25 OMV buy Baader Bank
17.10.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 OMV accumulate Erste Group Bank
19.06.25 OMV add Baader Bank
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

