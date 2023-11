Dienstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 1 533,00 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 1 538,76 Punkten in den Handel, nach 1 538,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 532,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 538,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 1 596,65 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 643,84 Punkten. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Stand von 1 478,26 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 gab der Index bereits um 3,20 Prozent nach. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 109,00 EUR), Palfinger (+ 1,54 Prozent auf 23,10 EUR), PORR (+ 1,45 Prozent auf 11,16 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,41 Prozent auf 5,77 EUR) und CA Immobilien (+ 1,30 Prozent auf 31,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen OMV (-3,41 Prozent auf 39,43 EUR), Flughafen Wien (-1,58 Prozent auf 49,70 EUR), Polytec (-1,18 Prozent auf 3,78 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 110,00 EUR) und Rosenbauer (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 41 817 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 28,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at