Dienstagshandel in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich

Der ATX Prime zeigte sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

Der ATX Prime gab im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent auf 1 804,73 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 823,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 823,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 801,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 825,24 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 861,22 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Stand von 1 826,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der ATX Prime bei 1 596,65 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 5,29 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 2,21 Prozent auf 5,54 EUR), FACC (+ 2,02 Prozent auf 6,57 EUR), OMV (+ 1,51 Prozent auf 38,94 EUR), AMAG (+ 1,27 Prozent auf 23,90 EUR) und Addiko Bank (+ 1,14 Prozent auf 17,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen BAWAG (-3,45 Prozent auf 67,15 EUR), Palfinger (-3,30 Prozent auf 21,95 EUR), Semperit (-2,95 Prozent auf 11,18 EUR), Lenzing (-2,81 Prozent auf 34,60 EUR) und Polytec (-2,38 Prozent auf 2,87 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 764 200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at