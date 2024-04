Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag

Das macht der SPI am Nachmittag.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,47 Prozent auf 14 865,61 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,916 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 1,02 Prozent tiefer bei 14 933,65 Punkten, nach 15 087,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 14 951,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 865,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der SPI mit 15 328,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 628,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 859,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,03 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell CI Com SA (+ 15,79 Prozent auf 1,54 CHF), Kinarus (+ 11,76 Prozent auf 0,00 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 6,87 Prozent auf 140,00 CHF), Barry Callebaut (+ 5,71 Prozent auf 1 351,00 CHF) und Meyer Burger (+ 4,12 Prozent auf 0,01 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Adecco SA (-10,50 Prozent auf 30,70 CHF), Evolva (-8,91 Prozent auf 0,92 CHF), Swiss Re (-8,47 Prozent auf 98,30 CHF), Xlife Sciences (-7,85 Prozent auf 36,40 CHF) und Temenos (-6,74 Prozent auf 68,45 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 122 893 232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 251,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

