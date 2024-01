Dienstagshandel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent auf 11 227,68 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,293 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,017 Prozent leichter bei 11 228,45 Punkten, nach 11 230,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 257,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 192,12 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wies der SMI 11 071,77 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der SMI mit 10 822,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 212,57 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,35 Prozent auf 353,40 CHF), Alcon (+ 1,11 Prozent auf 65,80 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 3 378,00 CHF), Roche (+ 0,46 Prozent auf 252,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,41 Prozent auf 293,70 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swisscom (-0,93 Prozent auf 508,80 CHF), Swiss Re (-0,62 Prozent auf 96,26 CHF), Richemont (-0,57 Prozent auf 112,40 CHF), Nestlé (-0,54 Prozent auf 98,26 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,36 Prozent auf 36,17 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 620 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,802 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

