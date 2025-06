Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Am Dienstag gibt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 2 017,03 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 2 014,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 019,59 Punkten am Vortag.

Bei 2 020,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 004,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Wert von 1 976,27 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 10.03.2025, einen Wert von 2 101,64 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, bei 1 972,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 4,24 Prozent auf 23,10 CHF), VAT (+ 3,19 Prozent auf 336,10 CHF), Straumann (+ 3,09 Prozent auf 110,05 CHF), Temenos (+ 1,91 Prozent auf 63,95 CHF) und Sonova (+ 1,56 Prozent auf 260,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil UBS (-4,99 Prozent auf 26,49 CHF), Zurich Insurance (-0,72 Prozent auf 577,00 CHF), Nestlé (-0,67 Prozent auf 86,12 CHF), Swiss Life (-0,58 Prozent auf 822,80 CHF) und Swiss Re (-0,52 Prozent auf 144,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 9 420 341 Aktien gehandelt. Mit 237,929 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,38 erwartet. Adecco SA-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,39 Prozent gelockt.

