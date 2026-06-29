Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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30.06.2026 01:16:16
Director Who Defrauded Netflix Gets 30-Month Prison Term
Carl Rinsch was convicted last year of stealing $11 million from the streamer, which funded a science fiction series he had pitched.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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