NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Eric Sheridan am Mittwoch. Die Transaktions-Debatte wegen einer möglichen Übernahme von Warner Bros Discovery bleibe aber belastend./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





