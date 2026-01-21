Netflix Aktie
|68,97EUR
|-5,90EUR
|-7,88%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Eric Sheridan am Mittwoch. Die Transaktions-Debatte wegen einer möglichen Übernahme von Warner Bros Discovery bleibe aber belastend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Neutral
Unternehmen:
Netflix Inc.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 87,26
Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 87,26
Abst. Kursziel aktuell:
14,60%
Analyst Name::
Eric Sheridan
KGV*:
-