Netflix Aktie

68,97EUR -5,90EUR -7,88%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

21.01.2026 13:52:33

Netflix Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Eric Sheridan am Mittwoch. Die Transaktions-Debatte wegen einer möglichen Übernahme von Warner Bros Discovery bleibe aber belastend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Neutral
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 87,26 		Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 87,26 		Abst. Kursziel aktuell:
14,60%
Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

