Netflix Aktie
|58,30EUR
|-2,70EUR
|-4,43%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 85 auf 81 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die negative Kursreaktion auf die nachbörslich veröffrentlichten Zahlen begründete Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit dem leicht gesenkten Umsatzausblick sowie anhaltenden Anlegersorgen über die Wachstum- und Margenaussichten für 2027. Anmuth senkte zwar seine Schätzungen. Er traut dem Streamingdienst aber weiterhin auf Jahre hinaus ein weiteres Wachstum zu./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 81,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 68,69
|
Abst. Kursziel*:
17,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 65,39
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,87%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18:00
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17:49
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Netflix auf 100 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
16:32
|ROUNDUP 3: Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
16:01
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12:49
|ROUNDUP 2: Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|58,36
|-4,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG