LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen um Warner Brothers Discovery rechnet Kannan Venkateshwar damit, dass die Bewertung der Netflix-Aktie eigentlich wieder anziehen sollte, wie er am Montag schrieb. Dass der Streaminganbieter den Deal wollte, habe aber seine Gründe gehabt. Der Experte glaubt an eine anhaltende Debatte über ein nur schwaches Nutzerwachstum./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:01 / GMT



