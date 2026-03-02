Netflix Aktie
|81,11EUR
|-0,47EUR
|-0,58%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen um Warner Brothers Discovery rechnet Kannan Venkateshwar damit, dass die Bewertung der Netflix-Aktie eigentlich wieder anziehen sollte, wie er am Montag schrieb. Dass der Streaminganbieter den Deal wollte, habe aber seine Gründe gehabt. Der Experte glaubt an eine anhaltende Debatte über ein nur schwaches Nutzerwachstum./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 115,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 96,24
|
Abst. Kursziel*:
19,49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 96,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.02.26
|Netflix steigert im Bieterkampf um Warner Bros. nicht weiter mit - Netflix-Aktie im Höhenflug (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|Project Warrior: How Paramount beat Netflix in $110bn battle for Warner (Financial Times)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)