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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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17.04.2026 07:55:22

Netflix Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion zeige das Risiko hoher Erwartungen an den Streaming-Riesen, was mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix habe seinen Jahresausblick nicht angetastet, wobei eine Anhebung der Ziele am Markt erwartet worden sei. Seit sich das Unternehmen nicht mehr konkret zu Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung schwieriger geworden./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 107,79 		Abst. Kursziel*:
2,05%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 107,79 		Abst. Kursziel aktuell:
2,05%
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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