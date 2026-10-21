Netflix Aktie
|57,42EUR
|-3,58EUR
|-5,87%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktualisierte Ausblick des Streamingdienstes für 2026 impliziere ein rund 80-prozentiges Umsatzwachstum des Werbegeschäfts, was aber hinter der zuvor angestrebten Verdoppelung zurückbleibe, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bis zum Jahresende seien keine Kurstreiber in Sicht. Die Investoren dürften zunehmend die Dauerhaftigkeit des prozentual zweistelligen Wachstums infragestellen. Yoon senkte seinen Bewertungsmultiplikator für die Aktien./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 80,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 68,69
|
Abst. Kursziel*:
16,47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 68,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
12:49
|ROUNDUP 2: Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Netflix gives downbeat outlook as streaming hits dry up (Financial Times)
|
20.10.26
|Anthropic, Tesla, Nvidia, CoreWeave, ASML, TSMC, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
20.10.26
|Anthropic, Tesla, Nvidia, CoreWeave, ASML, TSMC, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|57,14
|-6,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.