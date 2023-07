Disney Illusion Island jetzt verfügbar auf Nintendo Switch™

Heute bringt Disney Games in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Dlala Studios weltweit Disney Illusion Island auf den Markt, ein lokales kooperatives 2D-Plattform-Abenteuervideospiel für bis zu vier Player, exklusiv für Nintendo Switch™.

Erleben Sie ein brandneues Abenteuer, während die Player mit Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy eine skurrile Reise durch die Insel Monoth unternehmen. Erkunden Sie diese wunderbare und doch geheimnisvolle Welt, um die drei magischen Folianten zu finden – mächtige Bücher, die zum Schutz der Insel verwendet werden. Disney Illusion Island bietet Playern die Möglichkeit, Teil eines authentischen Abenteuers mit Micky und seinen Freunden zu werden, in einer originellen Geschichte mit atemberaubenden handgezeichneten Animationen und einer originalen, vollständig orchestrierten Partitur von Ivor Novello und dem BAFTA-nominierten Komponisten Dave Housden.

Sehen Sie sich hier den Launch-Trailer zu Disney Illusion Island an.

"Disney Illusion Island markiert die Rückkehr von Micky Maus zu Videospielen und wir fühlen uns geehrt, dieses einzigartige Abenteuer auf den Nintendo Switch zu bringen", sagte Luigi Priore, Vizepräsident von Disney, Pixar und 20th Century Games. "Wir freuen uns darauf, Playern dabei zuzusehen, wie sie mit ihren Freunden und ihrer Familie die wunderschöne handgefertigte Welt von Monoth erkunden."

Mit den Original-Synchronsprechern von Micky, Minnie, Donald und Goofy bringt Disney Illusion Island alle zusammen. Ganz gleich, ob Sie alleine spielen oder sich mit bis zu drei Freunden im lokalen Kooperations-Modus zusammentun, die Player vollbringen hochfliegende Jump'n'Run-Kunststücke, decken Geheimnisse auf und nehmen an epischen Boss-Gefechten teil. In der weitläufigen Welt von Monoth gibt es immer etwas Neues zu entdecken, wenn die Spieler das Geheimnis der gestohlenen Folianten aufdecken.

"Disney Illusion Island war für mich und das Studio ein absoluter Karrierehöhepunkt", sagte Aj Grand-Scrutton, Creative Director/CEO, Dlala Studios. "Wir haben es von Herzen geliebt, Micky, Minnie, Donald und Goofy in einem brandneuen 2D-Plattform-Abenteuer zurückzubringen, und wir können es kaum erwarten, dass die Player uns in die Welt von Monoth begleiten!"

Disney Illusion Island ist ab sofort für 39,99 US-Dollar exklusiv für Nintendo Switch im Nintendo eShop und im Einzelhandel erhältlich.

Weitere Informationen zu Disney Illusion Island: www.disneyillusionisland.com

